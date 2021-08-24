Тренера "Локомотива" Николича оштрафовали на 30 тыс. рублей после матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского "Локомотива" Марко Николича по итогам матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Локомотив" встречался с "Краснодаром" 22 августа, победу со счетом 2:1 одержала московская команда.

Николич оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. За это же нарушение оштрафованы главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев и наставник "Сочи" Олег Фоменко, а также начальник "Арсенала" Петр Носов (все - 10 тыс. рублей). За нарушение санитарного регламента РПЛ были оштрафованы "Локомотив", "Уфа", "Нижний Новгород" (все - 15 тыс. рублей), "Краснодар", "Зенит" (оба - 5 тыс. рублей), "Рубин" (25 тыс. рублей) и "Крылья Советов" (20 тыс. рублей).

ЦСКА и "Зенит" получили штрафы в 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. "Арсенал" оштрафован на такую же сумму за необеспечение условий проведения матча.

Матчи шестого тура РПЛ пройдут 26-27 августа.