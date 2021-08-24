Австралийский велогонщик Сторер стал победителем десятого этапа "Вуэльты"

ТАСС, 24 августа. Австралиец Майкл Сторер из команды Team DSM стал победителем десятого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Сторер преодолел дистанцию 189 км за 4 часа 9 минут 21 секунду. Вторым с отставанием в 21 секунду стал бельгиец Маури Вансевенант из Deceuninck - Quick Step, с таким же результатом финишировал француз Клеман Шампуссен из Citroen. Россиянин Александр Власов из "Астаны" завершил этап на 32-м месте, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers стал 70-м.

В общем зачете после десяти этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, время которого составляет 38 часов 37 минут и 46 секунд. На втором месте идет француз Гийом Мартен из Cofidis, отстающий от лидера на 58 секунд, на третьем - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+2.17). Власов идет на 12-м месте (+6.12), Сиваков - 49-й (+43.15)

11-й этап многодневки состоится 25 августа, его протяженность составит 133,6 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян многодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.