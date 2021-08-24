Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в 2022 году пройдет в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Третий этап Кубка вызова по художественной гимнастике 2022 года пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования пройдут с 19 по 21 августа. Другие четыре этапа продут в испанской Памплоне (20-22 мая), португальском Портимау (27-29 мая), румынском городе Клуж-Напока (26-28 августа) и Минске (2-4 сентября).

Санкт-Петербург примет этапы Кубка мира по прыжкам на батуте в 2022 и 2023 годах. В 2022 году в Санкт-Петербурге пройдет заключительный этап (23-24 сентября), в 2023 году - первый этап (22-23 сентября).

В 2021 году этап Кубка вызова по художественной гимнастике прошел в Москве с 9 по 11 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Победительницей стала россиянка Дина Аверина.