Гимнастку Арину Аверину наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении многократной чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арины Авериной медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Аверину Арину Алексеевну - спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по художественной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", город Москва", - говорится в документе.

На Олимпийских играх в Токио Арина Аверина заняла четвертое место в индивидуальном многоборье. Ее сестра Дина Аверина стала серебряным призером в этой дисциплине. Дина Аверина ранее в соответствии с указом президента была удостоена ордена, наравне с золотыми медалистами Игр в Токио.

Сестрам Авериным по 23 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.