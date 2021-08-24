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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Португальцы не вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Действующие чемпионы мира заняли третье место в своем квартете, в плей-офф из группы D вышли команды Сенегала и Уругвая
Игроки сборных Португалии и Сенегала Мартинш и Андрес Ленс EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Игроки сборных Португалии и Сенегала Мартинш и Андрес Ленс
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сборная Португалии по пляжному футболу не вышла из группы на чемпионате мира в Москве. В матче третьего тура группового этапа турнира действующие чемпионы мира проиграли команде Уругвая со счетом 6:7.

После трех туров в группе D первое место заняла команда Сенегала (6 очков), второе - Уругвая (6), третье - Португалии (3), четвертое - Омана (3).

В четвертьфинале уругвайцы сыграют с командой Швейцарии, занявшей первое место в группе C. Соперник сборной Сенегала определится позднее во вторник.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз). Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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