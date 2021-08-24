Футболист "Спартака" Маслов пропустит пять месяцев после операции на ноге

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Павел Маслов перенес операцию по восстановлению четырехглавых мышц бедра. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Сообщается, что футболист не сможет принимать участие в матчах в течение пяти месяцев.

"Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц", - сообщил главный врач "Спартака" Глеб Чернов.

Маслову 21 год, он выступает за основную команду "Спартака" с января 2020 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах и отдал одну голевую передачу.