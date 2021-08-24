Спорткомплекс на Яхтенной улице в Петербурге может стать базой для проведения сборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный комплекс для людей с инвалидностью, строительство которого в Петербурге планируют завершить в 2022 году, может стать базой для проведения сборов для спортсменов из разных регионов России. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник рассказал заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Андрей Хорт.

"В конце 2022 года наконец-то будет введен в эксплуатацию долгострой - многофункциональный центр спорта на Яхтенной улице в Приморском районе. Там будет две чаши бассейна и несколько разноформатных спортивных залов. Акцент будет сделан на адаптивный спорт и адаптивную физическую культуру. Также будет возможность проживания для спортсменов, рядом возводится общежитие на 90 мест, все в комплексе. В результате получится великолепная база для проведения сборов", - сказал он.

Строительство спорткомплекса для людей с инвалидностью в Петербурге на Яхтенной улице началось шесть лет назад, за это время сменилось несколько подрядчиков. Изначально планировалось, что объект будет сдан в конце 2017 года, но сроки несколько раз переносились. На данный момент строительная готовность комплекса составляет примерно 45%. Монтируются системы вентиляции, отопления, электроснабжения и водоснабжения, выполняются отделочные работы.

В комплексе будет несколько бассейнов для проведения соревнований и реабилитации, предусмотрен игровой зал, зал тяжелой атлетики и медико-восстановительный центр. Также в центре будет современный конгресс-холл и зрительный зал с трибунами. Комплекс станет тренировочной базой для занятий баскетболом, спортивными танцами на колясках и рядом паралимпийских дисциплин, после открытия он сможет принимать до двухсот человек в день. В настоящее время в Петербурге функционируют 29 отделений по адаптивному спорту.