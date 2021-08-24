Мичков отличился в дебютном товарищеском матче за клуб КХЛ СКА

ТАСС, 24 августа. Петербургский хоккейный клуб СКА со счетом 4:1 обыграл "Сочи" в матче предсезонного турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (18-я и 30-я минуты), Захар Бардаков (55) и 16-летний Матвей Мичков (60). У проигравших отличился Павел Шэн (3).

Нападающий Мичков дебютировал в составе СКА. Прошлый сезон он провел за клубы Молодежной хоккейной лиги СКА-1946 и "СКА-Варяги". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

На юношеских Олимпийских играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, Мичков в составе российской команды стал победителем турнира.