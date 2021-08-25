Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Кливленде

ТАСС, 25 августа. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Кэти Макнейли в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Кливленде.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:2 в пользу российской теннисистки, посеянной на турнире под первым номером. В четвертьфинале она сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт (шестой номер посева).

Касаткиной 24 года, она занимает 27-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции.

Макнейли занимает 134-е место мирового рейтинга. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг открытого чемпионата США 2020 года.

Турнир в Кливленде относится к категории WTA 250, соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.