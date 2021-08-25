Чернышенко потребовал устранить отставание в строительстве ледовой арены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил властям Новосибирской области ликвидировать отставание в графике строительства ледовой арены, возводимой в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом он заявил в среду в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

Ранее новосибирские власти сообщали, что имеется отставание от графиков строительства арены. Причиной этому стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, и удорожание строительных материалов. При этом уточнялось, что объект построят своевременно, отставание планируют ликвидировать в том числе за счет увеличения числа рабочих на площадке.

"Прошу вас скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ. Андрей Александрович [Травников, губернатор региона], возьмите это на личный контроль. Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата", - отметил вице-премьер.

На данный момент уровень технической готовности объекта составляет 56%. Чернышенко отметил, что в 2021 году темпы строительства арены замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Причиной необходимости проведения корректировки стали изменения конструктивных решений при строительстве арены. Как сказал в свою очередь Травников, работы по корректировке документации завершатся в августе, после этого планируется ускорить строительство объекта. Он заверил, что все работы сдадут в срок, в том числе благодаря надежным партнерам.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.