Арестова назвала турецких голболисток основными конкурентками россиянок на Паралимпиаде

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Основными конкурентами женской команды Паралимпийского комитета России по голболу в борьбе за медали Игр станут представительницы Турции. Такое мнение журналистам высказала игрок российской команды Ирина Арестова.

Российские голболистки являются действующими чемпионками мира, они впервые принимают участие в Паралимпийских играх. В первом матче группового этапа россиянки победили сборную Канады со счетом 5:1. Арестова забила три мяча и отразила пенальти во втором тайме.

"Сейчас уже спокойно, но перед игрой волновались. Все-таки это наша самая первая игра на Паралимпиаде. Начали ее довольно уверенно, выиграли, все хорошо", - отметила Арестова.

"Что касается команд-соперниц, то не сказала бы, что у нас нет конкурентов. Любая сборная может забить, мяч круглый и может залететь в любые ворота. Основные конкурентки, скорее всего, - турецкие спортсменки, победительницы прошлой Паралимпиады в Рио. Ну а мы действующие чемпионки мира и слабину точно не дадим", - заключила спортсменка.

В предварительном раунде россиянки играют в группе С вместе с командами Израиля, Китая, Австралии и Канады. В следующем матче российская команда встретится со сборной Китая 26 августа. Команда Турции на предварительном этапе выступает в группе D с командами Бразилии, Египта, США и Японии. По четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.

В матче по голболу принимают участие две команды по три игрока, также допустимо присутствие до трех запасных. Матчи проходят в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки размером 18 на 9 метров, разделенной на две половины центральной линией. Игра осуществляется мячом, внутри которого находится колокольчик, при этом все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух. Цель - закатить мяч за линию ворот защищающейся команды.