Чудина: российские голболистки хотят выиграть Паралимпийские игры в Токио

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Российские голболистки уже выполнили минимальную цель, когда отобрались на Паралимпиаду в Токио, но сейчас спортсменки надеются стать паралимпийскими чемпионками. Об этом журналистам в среду рассказала голболистка команды Паралимпийского комитета России Анастасия Чудина.

Российские голболистки являются действующими чемпионками мира, они впервые принимают участие в Паралимпийских играх. В первом матче группового этапа россиянки победили сборную Канады со счетом 5:1.

"С нетерпением ждала своего выхода, когда сидела на скамейке, мне все очень понравилось. Мы довольны игрой, но, несмотря на счет, у нас все равно были ошибки - и в нападении, и в защите. Будем работать дальше. Настраиваемся на любого соперника, независимо от его уровня, любая команда на этом турнире может выстрелить, все зависит от того, как пойдет игра", - отметила Чудина.

"Наша минимальная цель уже достигнута, мы наконец-то приехали и участвуем в Паралимпийских играх. Конечно, хочется стать чемпионками. В любом случае, тройка точно будет за нами", - добавила спортсменка.

В предварительном раунде россиянки играют в группе С вместе с командами Израиля, Китая, Австралии и Канады. В следующем матче российская команда встретится со сборной Китая 26 августа. В группе D играют команды Бразилии, Египта, США, Турции и Японии. По четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.

В матче по голболу принимают участие две команды по три игрока, также допустимо присутствие до трех запасных. Игры проходят в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки размером 18 на 9 метров, разделенной на две половины центральной линией. Игра осуществляется мячом, внутри которого находится колокольчик, при этом все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух. Цель - закатить мяч за линию ворот защищающейся команды.