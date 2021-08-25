Новых случаев заражения коронавирусом в российской команде на Паралимпиаде не выявлено

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио не выявлено. Об этом журналистам сообщил шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

22 августа тесты на коронавирус тренера и врача команды ПКР дали положительный результат.

"Положительных тестов сегодня не было, - сообщил Рожков. - Тренер команды, чей тест показал положительный результат 22 августа, накануне вышел из карантина, все ограничения были сняты. Врач команды по-прежнему находится на изоляции в обсерваторе, мы на связи - болезнь протекает бессимптомно".

Во вторник был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена, находящегося в Паралимпийской деревне. В среду оргкомитет Игр сообщил о 16 новых случаях заражения, 11 из них были выявлены у лиц, которые не являются жителями Паралимпийской деревни.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.