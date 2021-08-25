Морозов: КХЛ не рассматривает вариант выведения звездных игроков из-под потолка зарплат

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует выводить звездных игроков из-под потолка зарплат. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил, что из-под потолка зарплат можно вывести одного-двух звездных игроков в каждом клубе.

"На данный момент мы не рассматриваем такого варианта (с выведением звезд из-под потолка зарплат - прим. ТАСС)", - сказал Морозов.

Потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.