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КХЛ

Морозов: КХЛ не рассматривает вариант выведения звездных игроков из-под потолка зарплат

Потолок зарплат в лиге составляет 900 млн рублей
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует выводить звездных игроков из-под потолка зарплат. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил, что из-под потолка зарплат можно вывести одного-двух звездных игроков в каждом клубе.

"На данный момент мы не рассматриваем такого варианта (с выведением звезд из-под потолка зарплат - прим. ТАСС)", - сказал Морозов.

Потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.

Теги
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