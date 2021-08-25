Путин поздравил футбольный клуб "Тотем" с 15-летием

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 15-летием футбольного клуба "Тотем" его руководителя Михаила Губича, а также тренерско-педагогический состав и воспитанников. Поздравление опубликовано в среду на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы "Тотем" стал одним из успешных, социально востребованных проектов в сфере детско-юношеского спорта и признанным лидером среди команд школ-интернатов", - говорится в послании президента.

Глава государства отметил талант и увлеченность наставников, которые помогли подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приобщиться к традициям "игры номер один" в нашей стране и научиться работать в команде.

"Уверен, что воспитанники клуба "Тотем" и впредь будут высоко нести знамя родного клуба, добиваться успеха в спорте, учебе, в жизни", - добавил президент.

Футбольный клуб "Тотем", основанный в Красноярском крае в 2003 году, является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом России по мини-футболу. Клуб был официальным послом чемпионата мира по футболу 2018 в России.