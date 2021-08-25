Российские волейболистки уступили сборной Сербии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 25 августа. Женская сборная России по волейболу проиграла сборной Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу сербок (25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10). В другом матче группы A француженки обыграли команду Азербайджана (3-1). В заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с командой Боснии и Герцеговины в четверг.

Сборная России занимает третье место в группе, у команды две победы и два поражения. Сербские волейболистки занимают первое место, не потерпев ни одного поражения, вторыми идут бельгийки (три победы, одно поражение). На четвертом месте располагается команда Франции (две победы), далее идут сборные Боснии и Герцеговины (одна победа) и Азербайджана (ноль побед).

В группе B сборная Испании уступила немкам (0-3). В группе C команда Белоруссии обыграла венгерок (3-2). В группе D сборная Нидерландов победила шведок (3-0), украинские волейболистки одержали победу над румынками (3-0).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).