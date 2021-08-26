Чемпионат мира по летнему биатлону стартует в Чехии

ТАСС, 26 августа. Российские биатлонисты стартуют на чемпионате мира по летнему биатлону. В программе - соревнования среди взрослых и юниоров. Соревнования пройдут до 29 августа.

Большинство ведущих сборных мира пропускают турнир, не поехал в чешское Нове-Место и основной состав мужской команды России.

С 1996 года турнир проводится ежегодно, но прошлым летом он не состоялся - помешала пандемия коронавируса. Еще раз отменять летний чемпионат мира Международный союз биатлонистов (IBU) не стал, но состав участников серьезно поредел - от участия в соревнованиях в полном составе отказались сборные Швеции, Норвегии, Франции, Германии и Австрии. Вероятно, сказывается важность предстоящего сезона - он будет олимпийским.

Возвращение болельщиков

Ожидается, что в чемпионате мира примут участие около 250 спортсменов из 30 стран. При этом зрители будут допущены на трибуны, чего на международных соревнованиях по биатлону не происходило больше года. В Нове-Место за гонками смогут наблюдать до 7 тыс. человек.

В российской сборной основное внимание будет сконцентрировано на выступлении женской команды. В Чехии за медали будут бороться лидеры сборной Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Вместе с ними в состав вошли Тамара Дербушева, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова и Маргарита Васильева. Для Васильевой турнир будет иметь особое значение - она возвращается на международную арену после двухлетнего перерыва, вызванного нарушением антидопинговых правил.

В юниорском составе тоже есть заметные фамилии. В него попали Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева, которые имеют опыт выступления за основную сборную в зимнем сезоне. Компанию им составят Ксения Довгая, Полина Плюснина, Виктория Петрова и Ксения Шнейдер.

Основной состав мужской команды России от выступления в Нове-Место отказался, в него вошли биатлонисты, не имеющие опыт выступления за главную сборную, - Ярослав Костюков, Иван Колотов, Александр Бабчин, Дмитрий Абашев, Роман Сурнев, Александр Бектуганов. Для участия в юниорских соревнования заявлены Дмитрий Шамукаев, Андрей Ващенко, Евгений Фадеев, Даниил Фомин, Даниил Усов, Денис Рощупкин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), российская команда на турнире выступит без государственных символов, в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). При этом по сравнению с февральским чемпионатом мира в словенской Поклюке есть важное изменение - IBU разрешил использовать цвета российского флага на логотипе СБР.

Чемпионат мира откроют юниоры. 26 августа будут разыграны медали в суперспринте. Днем позже в этой же дисциплине состоятся взрослые соревнования. 28 августа пройдут спринтерские гонки, завершится турнир гонками преследования.