Украинский "Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов

ТАСС, 26 августа. Украинский "Шахтер" сыграл вничью с "Монако" со счетом 2:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Харькове.

По итогам основного времени "Монако" выигрывал со счетом 2:1, оба гола забил Виссам Бен-Йеддер (18-я и 39-я минуты). У "Шахтера" отличился Марлос (74). В дополнительное время автогол забил защитник "Монако" Рубен Агилар (114).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.

В других матчах австрийский "Зальцбург" на выезде обыграл датский "Брондбю" со счетом 2:1. Первая встреча завершилась победой "Зальцбурга" с таким же счетом.

Загребское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с молдавским "Шерифом" со счетом 0:0. В первой встрече "Шериф" одержал победу (3:0). Команда из Молдавии впервые в истории квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа. Первый тур состоится 14-15 сентября, завершится групповой этап 8 декабря. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.