Пятая ракетка мира Кенин снялась с Открытого чемпионата США из-за коронавируса

Соревнования пройдут с 30 августа по 12 сентября. Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром Большого шлема.

ТАСС, 26 августа. Представительница США София Кенин, занимающая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с Открытого чемпионата США из-за коронавируса. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

"Недавно я сдала положительный результат на COVID-19. К счастью, я вакцинирована, поэтому мои симптомы были довольно легкими. Однако у меня по-прежнему положительный результат, поэтому я не смогу участвовать в Открытом чемпионате США на следующей неделе", - написала Кенин.

Кенин родилась в Москве. 22-летняя теннисистка выиграла пять турниров под эгидой WTA. В 2020 году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и вышла в финал Открытого чемпионата Франции.

Ранее о снятии с Открытого чемпионата США заявили сестры Серена и Винус Уильямс.