Паратриатлонистка Выборных получила приглашение на участие в Паралимпиаде во время Игр

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Международная федерация триатлона направила в Паралимпийский комитет России (ПКР) приглашение для участия в Паралимпийских играх на спортсменку с нарушением зрения Ксению Выборных. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Ксения находилась в резервном составе команды ПКР и в полном объеме прошла подготовку к Паралимпийским играм", - отметил Рожков.

На старт соревнований Выборных выйдет со спортсменом-ведущим Аленой Зубовой.

"После того как мы получили приглашение на участие в Играх, была оперативно проведена работа по обеспечению спортсменки и ее персонала боевой экипировкой, а также авиаперелета в Токио. Федеральное медико-биологическое агентство России провело углубленное медицинское обследование и тестирование на коронавирусную инфекцию. В Токио спортсменка и персонал прибудут 27 августа и уже на следующий день выйдут на старт соревнований. Также 27 августа на Паралимпийские игры прилетят команды ПКР по гребле на байдарках и каноэ и парабадминтону", - добавил Рожков.

Состав делегации ПКР увеличился до 434 человек, 243 из которых - спортсмены.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.