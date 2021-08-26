Ксения Выборных о шансе выступить на Паралимпиаде: подумала, что меня разыгрывают

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская триатлонистка Ксения Выборных получила возможность выступить на Паралимпийских играх, причем неожиданно для себя - изначально отобраться на них она не сумела. О своем пути к этой мечте спортсменка рассказала ТАСС.
Выборных 27 лет, она является трехкратной чемпионкой России по триатлону спорта слепых. В 2021 году вместе с гидом Аленой Зубовой спортсменка стала лучшей в гонке IRONMAN 70.3 в Санкт-Петербурге, преодолев 113 км за 5 часов 15 минут.
Серьезно триатлоном Выборных увлеклась в 2016 году, а уже через три года ей предстоял отбор на Паралимпиаду. "Мы должны были принимать участие в Кубках мира, где набирали определенное количество очков, - рассказала она. - Например, в июне мы принимали участие аж в трех Кубках мира, но, к сожалению, не набрали достаточного количества очков и выбыли из топ-10".
Каково же было удивление триатлонистки, когда за несколько дней до старта Игр ей пришло приглашение выступить в Токио. "Мы были очень сильно удивлены и даже шокированы, и нам многие говорят, что это вообще исключительный случай. Причина, скорее всего, в том, что освободилось одно место среди девушек и мы были следующие в списке. Это огромная удача, ведь в июле мы не вошли ни в отбор, ни приглашения не получили. Когда старший тренер сообщил мне, я правда подумала, что меня просто разыгрывают - я отказывалась верить, такого ведь не бывает!" - не скрывала эмоций Выборных.
"Сейчас участие для нас - это большой восторг, невероятная возможность, но в то же время и вызов. Паралимпийцы уже прошли сборы во Владивостоке, адаптировались к часовому поясу и климату, а мы еще даже не вылетели из Москвы. Если удастся после перелета поспать, уже будет удача, ведь старты начнутся на следующий день, в восемь утра!" - отметила она.
От биатлона через бег к триатлону
В детстве Выборных занималась лыжами и стрельбой, поскольку очень любила биатлон. Реализоваться в этом виде спорта помешали проблемы со здоровьем - в 12 лет она начала терять зрение, к окончанию учебы в школе она уже полностью ослепла. "Несмотря на это, я окончила общеобразовательную школу с серебряной медалью, хотя там не было специальных условий для незрячих и слабовидящих, - рассказала Выборных. - Я очень благодарна преподавателям: они смогли адаптироваться ко мне, а я - к ним. Я хорошо училась и особенно любила математику: научилась на слух воспринимать предмет, представляла геометрические фигуры, решала задачи. Зачастую мне удавалось это лучше, чем ребятам со зрением".
С профессиональным спортом тогда Выборных почти ничего не связывало - она поступила в институт и начала учиться на экономиста. Но по прошествии времени поняла, что просто учиться ей скучно. "Несмотря на то, что со школы врачи не разрешали мне заниматься спортом, я хотела вести более активный образ жизни. Я приняла, что зрение больше не вернуть и нужно продолжать жить. Олимпиада и Паралимпиада в Сочи еще больше убедили меня в своем решении", - сказала она.
Благодаря первому тренеру она узнала о возможности принять участие в Московском марафоне. "Позже мой первый волонтер-лидер Мария Серпинская рассказала мне о "Марафоне в темноте" фонда "Спорт для Жизни" и привела меня на первый забег проекта, - сказала Выборных. - И с 2014 года у нас все закрутилось с "Марафоном в темноте", стали появляться новые цели. В 2015 году я пробежала 21 километр в рамках эстафеты на старте по триатлону IRONSTAR. Увидела, что такое триатлон, после этого я не могла ни о чем думать, кроме как пройти самой спринтерскую дистанцию".
"В 2016 году это получилось, мы преодолели спринтерскую дистанцию, я делала это с волонтером из Питера - Евгением Куровым, - добавила она. - Мы нашли тандем, стали учиться вместе кататься на тандеме, тренер по плаванию учил меня плавать кролем, положил на воду, научил дышать и преодолевать 750 метров".
Больше возможностей
Близко познакомившись со спортом в России, Выборных пришла к выводу, что в стране нужно активно продолжать работу над созданием условий для занятий физической культурой. "В последние годы все больше детей, молодежи и пожилых людей стали активно заниматься спортом, и это, безусловно, здорово. Сейчас важно создавать комфортную инфраструктуру для всех, строить больше физкультурно-оздоровительных комплексов - поддерживать людей в их стремлении заниматься спортом", - сказала она.
"Иногда бывает, что места для людей с ОВЗ не хватает, ведь нам частенько нужны отдельные дорожки в бассейне, больше места на площадках, дополнительные велотреки с безопасным покрытием. Сейчас в столице есть открытый велотрек и велокольца в Крылатском - это единственные площадки для всех желающих, но и их не хватает. Нужно развивать это направление, потому что сейчас даже зрячим людям сложно тренироваться в комфортных условиях и в любое время года", - подчеркнула триатлонистка.
Выборных отмечает, что ее карьера - пример того, как людям с ограниченными возможностями здоровья нужно помогать интегрироваться в спорт и в общество. "Надо показывать, постоянно говорить о том, что такие спортсмены есть. Да, нам немного сложнее, но мы тоже можем заниматься спортом, ставить амбициозные цели и достигать их", - убеждена спортсменка.