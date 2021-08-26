Ксения Выборных о шансе выступить на Паралимпиаде: подумала, что меня разыгрывают

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская триатлонистка Ксения Выборных получила возможность выступить на Паралимпийских играх, причем неожиданно для себя - изначально отобраться на них она не сумела. О своем пути к этой мечте спортсменка рассказала ТАСС. Выборных 27 лет, она является трехкратной чемпионкой России по триатлону спорта слепых. В 2021 году вместе с гидом Аленой Зубовой спортсменка стала лучшей в гонке IRONMAN 70.3 в Санкт-Петербурге, преодолев 113 км за 5 часов 15 минут.

Серьезно триатлоном Выборных увлеклась в 2016 году, а уже через три года ей предстоял отбор на Паралимпиаду. "Мы должны были принимать участие в Кубках мира, где набирали определенное количество очков, - рассказала она. - Например, в июне мы принимали участие аж в трех Кубках мира, но, к сожалению, не набрали достаточного количества очков и выбыли из топ-10". Каково же было удивление триатлонистки, когда за несколько дней до старта Игр ей пришло приглашение выступить в Токио. "Мы были очень сильно удивлены и даже шокированы, и нам многие говорят, что это вообще исключительный случай. Причина, скорее всего, в том, что освободилось одно место среди девушек и мы были следующие в списке. Это огромная удача, ведь в июле мы не вошли ни в отбор, ни приглашения не получили. Когда старший тренер сообщил мне, я правда подумала, что меня просто разыгрывают - я отказывалась верить, такого ведь не бывает!" - не скрывала эмоций Выборных. "Сейчас участие для нас - это большой восторг, невероятная возможность, но в то же время и вызов. Паралимпийцы уже прошли сборы во Владивостоке, адаптировались к часовому поясу и климату, а мы еще даже не вылетели из Москвы. Если удастся после перелета поспать, уже будет удача, ведь старты начнутся на следующий день, в восемь утра!" - отметила она. От биатлона через бег к триатлону В детстве Выборных занималась лыжами и стрельбой, поскольку очень любила биатлон. Реализоваться в этом виде спорта помешали проблемы со здоровьем - в 12 лет она начала терять зрение, к окончанию учебы в школе она уже полностью ослепла. "Несмотря на это, я окончила общеобразовательную школу с серебряной медалью, хотя там не было специальных условий для незрячих и слабовидящих, - рассказала Выборных. - Я очень благодарна преподавателям: они смогли адаптироваться ко мне, а я - к ним. Я хорошо училась и особенно любила математику: научилась на слух воспринимать предмет, представляла геометрические фигуры, решала задачи. Зачастую мне удавалось это лучше, чем ребятам со зрением".