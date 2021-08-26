Роман Жданов завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 м вольным стилем

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Жданов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.

Жданов преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Золото завоевал японец Такаюки Сузуки (1.21,58), серебро у итальянца Луиджи Беджато (1.23,21).

Россиянин выступал в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги. В среду Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 м брассом, установив мировой рекорд в категории SB3 для лиц с ПОДА.

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году. Жданов является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Жданов принес сборной России третью бронзу на Паралимпийских играх в Токио. Российские спортсмены, на счету которых также четыре золотые и две серебряные награды, занимают третье место в медальном зачете. Лидирует команда Китая (6-4-5), второй идет сборная Австралии (6-2-4). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.