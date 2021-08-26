Британка Кирни во второй раз за два дня обновила мировой рекорд в плавании на Паралимпиаде

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Британка Тулли Кирни со вторым мировым рекордом за два дня победила в плавании на 100 м вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио.

25 августа в квалификационном заплыве она показала результат 1 минута 16,36 секунды. В четверг в финальном заплыве преодолела дистанцию за 1 минуту 14,39 секунды. Второе место заняла китаянка Чжан Ли (1.17,80), третье - итальянка Моника Боджони (1.22,43).

Кирни 24 года, она является семикратной чемпионкой мира, а также чемпионкой Европы.

Сборная Великобритании завоевала третью золотую медаль и занимает четвертое место в медальном зачете. Также на счету британских спортсменов семь серебряных и одна бронзовая награда. На первом месте идут китайцы (6-4-5), вторые - австралийцы (6-2-4), третьи - россияне (4-2-3). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.