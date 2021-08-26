Колосков: отмена лимита на легионеров не повлияет на место России в таблице коэффициентов

В среду Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА благодаря выходу "Зальцбурга" в групповой этап Лиги чемпионов. Австрия набрала 31,050 балла и поднялась на девятую позицию, у России сумма коэффициентов не изменилась - 30,682, она опустилась на десятое место. В сезоне-2021/22 "Сочи" и казанский "Рубин" не смогли выйти в групповой этап Лиги конференций, а московский "Спартак" - Лиги чемпионов. В предстоящем сезоне Россию на международной арене представят три клуба: санкт-петербургский "Зенит" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, "Спартак" и московский "Локомотив" - на групповой стадии Лиги Европы.

"Хуже уже некуда, куда хуже, за два сезона с шестого на десятое место опустились, - сказал Колосков. - В сезоне-2019/20 вообще ни одной команды из шести в плей-офф не вышло, в прошлом сезоне 26 матчей сыграли, только одну победу одержали. Сейчас три матча провели, никто не вышел. Сейчас украинцы и израильтяне могут нас обыграть, так нельзя играть".

"Все зависит от трех команд, все команды сильные, с хорошими составами, большие зарплаты, опытные тренеры, казалось бы, с такими составами надо не просто цепляться за какое-то десятое место, а выигрывать, ведь сколько потрачено на этих легионеров за последние годы, а результата нет. Отмена лимита не поможет клубам и России, а сборная будет уничтожена. Дело не в стоимости игроков, а как их подготовить. Результат матча зависит от подготовки к игре, футболисты у нас квалифицированные, но то ли мы разучились их готовить, то ли еще что-то, ну это позорище просто", - добавил собеседник агентства.

Колосков отметил, что ситуация не изменится, пока в России не перевернется сознание тренеров. "Лимит здесь ни при чем, - сказал он. - Есть закон в спорте - как подготовишься к игре, так и сыграешь, сколько кому ни плати. До тех пор, пока мы не перевернем сознание тренеров, что нужно тренироваться не по часу или час и 15 минут, а по три-четыре часа, ничего не изменится".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, Лиги Европы - в пятницу.