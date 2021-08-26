Американка Пагонис с мировым рекордом завоевала золото в плавании на Паралимпиаде

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Американка Анастасия Пагонис с мировым рекордом завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио.

В четверг в финальном заплыве она преодолела дистанцию за 4 минуты 54,49 секунды, обновив свой же рекорд, который был установлен в июне (4.56,16). Второе место заняла Лисетт Бруинсма из Нидерландов (5.05,34), третье - китаянка Цай Ливэнь (5.07,56). Россиянка Анастасия Шевченко финишировала на седьмой строчке (5.33,08).

Пагонис 24 года, она является победительницей турнира Мировой серии 2020 года.

Сборная США завоевала первую золотую медаль и занимает девятое место в медальном зачете. Также на счету американских спортсменов две серебряные награды. На первом месте идут китайцы (6-4-7), вторые - австралийцы (6-2-4), третьи - британцы (5-7-3), четвертые - россияне (4-2-3).