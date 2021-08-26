Михайлов считает, что и без него сборная России будет боеспособной на чемпионате Европы

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России по волейболу и без диагонального Максима Михайлова будет боеспособной на чемпионате Европы по волейболу. Такое мнение Михайлов высказал журналистам.

Спортсмен пропустит чемпионат Европы по медицинским показаниям.

"К сожалению да, по медицинским показаниям у меня не получится выступить на Евро, но я считаю, что в принципе наша команда боеспособная", - сказал Михайлов.

Волейболист добавил, что игрок сборной Егор Клюка без проблем сможет его заменить на турнире.

На Олимпийских играх в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, потерпев поражение в финале от французов (2-3).

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии, Испании и Турции. Действующими победителями турнира являются сербы.