Разетдинова: вышла на финальный заплыв с большим азартом и приливом адреналина

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Ощущение азарта и адреналина перед финальным заплывом на Паралимпийских играх помогло россиянке Аделине Разетдиновой завоевать медаль. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Разетдинова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом.

"Хочется сказать что-то необычное, но испытываю сейчас только огромную-огромную радость, которую не передать словами, - сказала Разетдинова. - Это моя первая паралимпийская медаль. Просто не описать ощущения словами, не пересказать так, чтобы кто-то почувствовал тоже, что и я сейчас".

"Когда выходила на старт, то никаких предчувствий не было, только большой азарт, прилив адреналина и энергии, мне хотелось танцевать, поскорее проплыть дистанцию. Получила большое удовольствие от выступления - и в финале, и утром в полуфинале. Это эмоции, которые можно получить только в спорте - когда ты улучшаешь свои результаты, получаешь медаль за это. Нигде больше такое не почувствуешь", - добавила спортсменка.

Спортсменки выступали в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), для россиянки эта Паралимпиада стала дебютной. "Не думала про опытных соперниц перед стартом, думала только о себе - как мне хорошо проплыть, - отметила Разетдинова. - Девять лет прошло от момента, как я начала заниматься спортом, до этой паралимпийской медали, мне повезло, это довольно быстро, но за этим стоит огромная работа, несколько месяцев сборов, три месяца я не видела семью. Сейчас пойду звонить маме, послушаю поздравления, очень скучаю по ней".

"Я изучаю психологию, и, думаю, мне это помогает и в спорте. Когда я грущу или у меня плохое настроение, то я пытаюсь докопаться до сути, корня проблемы. Иногда это усталость от физической нагрузки, но когда ты знаешь корень проблемы, то уже по-другому принимаешь свое состояние. Наверное, в этом психология помогает и в спорте", - заключила спортсменка.