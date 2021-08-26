Призер Паралимпиады Шабуров: с детства фехтование люблю, в садике Кота в сапогах играл

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио российский шпажист Максим Шабуров полюбил фехтование еще в детстве, когда играл в детском саду роль мушкетера. Об этом фехтовальщик рассказал журналистам.

В финальном поединке россиянин проиграл британцу Пирсу Гилливеру со счетом 9:15. Бронзовым призером стал китаец Тянь Цзяньцюань. В категории А выступают фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище.

"Устал, - признался Шабуров. - Как сказал наш тренер, это просто праздник жизни - в Рио-де-Жанейро не пустили (российских паралимпийцев не допустили к участию в Играх-2016 в полном составе - прим. ТАСС), на Играх в Токио впервые, и сразу медаль. Тренер доволен, и для меня это выполненный план, хотя жаль, что в финале проиграл своему главному сопернику, так мы с ним в рейтинге и идем, он первый, я второй. К Парижу-2024, думаю, поднажму".

В садике был мушкетером

Шабурову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира и Европы, многократным победителем и призером Кубка мира по фехтованию на колясках спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсмен родился с церебральным параличом. По ходу своей спортивной карьеры Шабуров, помимо фехтования, занимался тайским боксом, айкидо и настольным теннисом. Свое свободное время он любит проводить за просмотром сериалов.