Призер Паралимпиады Шабуров: с детства фехтование люблю, в садике Кота в сапогах играл

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио российский шпажист Максим Шабуров полюбил фехтование еще в детстве, когда играл в детском саду роль мушкетера. Об этом фехтовальщик рассказал журналистам.
В финальном поединке россиянин проиграл британцу Пирсу Гилливеру со счетом 9:15. Бронзовым призером стал китаец Тянь Цзяньцюань. В категории А выступают фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище.
"Устал, - признался Шабуров. - Как сказал наш тренер, это просто праздник жизни - в Рио-де-Жанейро не пустили (российских паралимпийцев не допустили к участию в Играх-2016 в полном составе - прим. ТАСС), на Играх в Токио впервые, и сразу медаль. Тренер доволен, и для меня это выполненный план, хотя жаль, что в финале проиграл своему главному сопернику, так мы с ним в рейтинге и идем, он первый, я второй. К Парижу-2024, думаю, поднажму".
В садике был мушкетером
Шабурову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира и Европы, многократным победителем и призером Кубка мира по фехтованию на колясках спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсмен родился с церебральным параличом. По ходу своей спортивной карьеры Шабуров, помимо фехтования, занимался тайским боксом, айкидо и настольным теннисом. Свое свободное время он любит проводить за просмотром сериалов.
"Почему выбрал фехтование? Потому что с детства люблю палками махаться, - рассмеялся Шабуров. - А в садике я мушкетером был, Кота в сапогах играл. Родители у меня спортсмены, отдавали меня в разные виды спорта - тайский бокс, айкидо - мама чемпионкой России была, и папа единоборствами занимался".
"Сестра, моя двойняшка, тоже в спорте - волейболом занимается, а я с детства и в бассейн, и на лыжах, и в баскетбол, и отжиматься, и приседать, и пресс - три подхода по двадцать раз в день, это обязательно. Потом начался настольный теннис, где меня заметил мой нынешний тренер. Уже через месяц я на первенство России в Москву поехал, потом на первенство Европы - взял бронзу, потом золото на первенстве мира, так я влился в молодежную, потом во взрослую сборную", - рассказал серебряный призер Игр.
"Потом я отобрался на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро - получил на чемпионате Европы именную лицензию, уже собирался на Игры, а в итоге поехал на Озеро Круглое (где для российских паралимпийцев были организованы альтернативные Играм соревнования - прим. ТАСС). Там мы еще надеялись, но что уже вспоминать - дождался, все равно дождался и с медалью домой уеду. Плюс завтра еще командная шпага, команда у нас сильная, хорошая - мы последние чемпионаты мира и Европы выиграли", - подчеркнул Шабуров.