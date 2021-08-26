Призер Паралимпиады Бартасинский рассказал, что забыл тактику на финал во время заплыва

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российский спортсмен Дмитрий Бартасинский был прекрасно готов к Паралимпийским играм в Токио, но во время финального заплыва не смог сосредоточиться на отработанной тактике. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Очень счастлив сейчас, боялся, что займу четвертое место, это был главный страх в жизни, чем чаще я становился третьим, останавливался в нескольких секундах от четвертого, тем сильнее я боялся все-таки его занять, - рассказал Бартасинский. - Был отлично подготовлен к Паралимпиаде, но по ходу заплыва вся тактика, на которую я рассчитывал, просто вылетела из головы. На Паралимпиаде намного тяжелее плыть психологически, вокруг этого турнира такая аура серьезности - главный старт четырехлетия, а тут получается даже пятилетия. Тем более мы не участвовали в Играх в 2016 году. Я не верил, но вот все свершилось".

"Сегодня меньше боялся четвертого места, потому что второе и третье могли занять спортсмены из нашей страны. Это как-то смягчало стресс", - добавил Бартасинский.

Исаев и Бартасинский тренируются у одного специалиста, и, по словам спортсменов, такое соперничество помогает улучшать результаты.

"У нас с Артемом интересная дружба, к которой прибавляется соперничество. Тяжело балансировать в теплых отношениях, когда приходится соревноваться друг с другом, - рассказал Бартасинский. - Он серьезно говорит, что я - его стимул, но сегодня получается так, что теперь он стимул для меня. Он меня обогнал, так что мы поменялись ролями".