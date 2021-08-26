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Паралимпиада в Токио

Путин: триумф пловца Калины на Паралимпиаде стал заслуженной наградой за его упорный труд

Россиянин завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского пловца Андрея Калину, завоевавшего золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Вы показали лучший результат на стометровой дистанции брассом. Этот триумф - заслуженная награда за ваше мастерство и волю к победе, за годы напряженных тренировок, упорного, самоотверженного труда", - говорится в поздравлении.

Калине 34 года, до 2013 года на международных соревнованиях он представлял сборную Украины. Ранее Калина трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012), на его счету также три серебряные и одна бронзовая медаль Игр. Он девять раз завоевывал золото на мировых первенствах и три раза - на чемпионатах Европы.

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