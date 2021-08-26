На ближайшие матчи сборной России по футболу в Москве допустят 3 тыс. зрителей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Не более 3 тыс. человек смогут посетить ближайшие матчи сборной России по футболу в Москве. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на "Открытие Банк Арене".

"Просим болельщиков с пониманием отнестись к позднему старту начала продаж. Завтра, 27 августа, начнем продажи билетов на матч с Хорватией, в понедельник - на матч с Мальтой. Не секрет, что мы вели работу с профильными ведомствами, рассчитывая на увеличение разрешенного количества зрителей на трибунах. К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила изменить действующие требования. И на ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации", - сказал Алаев.

Также Алаев выразил уверенность, что квота посещаемости матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге в скором времени будет увеличена: "Мы продолжим диалог с профильными службами, чтобы вместе выработать правила, которые позволят увеличить количество зрителей на трибунах. Уверен, эта совместная работа уже в ближайшее время позволит изменить квоту посещаемости на матчах РПЛ".

Согласно указу мэра Москвы, в связи с мерами против коронавируса спортивные мероприятия в столице могут посещать не более 3 тыс. человек.