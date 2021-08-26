Тренер сборной Сенегала по пляжному футболу назвал удачу залогом победы над бразильцами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Удача и хорошая подготовка помогли сборной Сенегала по пляжному футболу обыграть бразильцев в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Москве. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Сенегала Оумар Силла.

В четверг сенегальцы в дополнительное время обыграли бразильцев со счетом 5:4. Для сборной Сенегала выход в полуфинал является лучшим достижением на мировых первенствах.

"Это была тяжелая и невероятная игра, потому что команда Бразилии является сильным соперником, - сказал Силла. - Сегодня нам помогла удача и то, что хорошо тренировались. Нужно сказать, что это хороший матч, хорошие голы. Мы не были уверены изначально в том, что будет такой результат, поэтому это приносит нам радость еще больше".

"Я бы выделил нашего голкипера [Аль-Сейни Ндиайе], он был примером для всех. Он не пропустил ни одного гола, который можно было остановить. Мы идем шаг за шагом, в группе мы выиграли у португальцев, теперь у бразильцев. Теперь мы попали в полуфинал, мы ставим себе цели поэтапно, мы нацелены на следующую игру", - добавил Силла.

В полуфинальном матче сенегальцы сыграют с победителем встречи между сборными Таити и Японии, которая начнется в 19:00 мск. Полуфиналы состоятся 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.