Тренер бразильцев назвал уроком вылет в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поражение от сборной Сенегала по пляжному футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Москве является уроком для бразильской команды. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Бразилии Жилберто Соуза.

В четверг бразильцы в дополнительное время проиграли сенегальцам со счетом 4:5. Бразильцы второй раз подряд завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала, на чемпионате мира 2019 года они на этой стадии уступили россиянам (3:4).

"Что сказал ребятам в раздевалке? Что, конечно, мы все стремимся к первым местам, медалям и трофеям, но есть же вещи поважнее - это товарищи, друзья и семьи. Все мы хотим выиграть, но победить должен кто-то один. Все чувствовали, что игра прошла плохо, но жизнь продолжается", - сказал Жилберто Соуза.

"Можно ли назвать чемпионат мира провальным? Я считаю, что для нас это урок. Считаю, что все, включая каждого игрока, тренеров, людей из нашей федерации, должны задуматься о том, что мы сделали не так, почему мы не вышли в полуфинал. Мы играем на победу всегда, наверное, на этом чемпионате я запомню только игроков", - добавил тренер сборной Бразилии.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победу на счету французов.