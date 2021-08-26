Член исполкома РФС Шох высказался за отмену лимита на легионеров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Рохус Шох является противником лимита на легионеров. Об этом он заявил журналистам.

В понедельник прошла видеоконференция с участием руководителей клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, представители 12 из 16 клубов премьер-лиги выступили против отмены лимита на легионеров, за высказались четыре клуба.

"Я всегда говорил, что я против лимита. Но всему свое время. Придет время - все проголосуют", - сказал Шох.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.