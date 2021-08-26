Датские хоккеисты обыграли словенцев в матче финального этапа отбора к Олимпийским играм

ТАСС, 26 августа. Сборная Дании по хоккею победила команду Словении в первой игре финала квалификационного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (3-я и 22-я минуты), Фредрик Сторм (13) и Патрик Рассел (15). У проигравших отличились Ян Дрозг (21), Ян Урбас (50) и Миха Верлич (58). В датской команде на турнире выступают два игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Элерс ("Виннипег") и Оливер Бьоркстранд ("Коламбус").

Сборные Дании и Словении находятся в группе F, с ними в квартете выступают команды Норвегии и Южной Кореи, которые проведут матч позднее в четверг. Ранее в четверг в игре группы Е французы со счетом 5:3 обыграли венгров.

Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире сыграют 12 команд, которые разделены на три группы. Матчи группы D пройдут в Братиславе, группы Е - в Риге, группы F - в Осло. В каждой из групп играют по четыре команды, одна из которых вышла в финал отборочного турнира по итогам предварительной квалификации, проходившей в три раунда.

Турнир завершится 29 августа. В течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Команды на Олимпиаде

На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая выступит на Олимпийских играх как команда-хозяйка. Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне выступят в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.