Президент "Спорт-Аккорда" Кьюлли примет участие в форуме "Россия - спортивная держава"

ТАСС, 26 августа. Президент ассоциации "Спорт-Аккорд" и Всемирного объединения международных спортивных федераций (GAISF) Рафаэль Кьюлли примет участие в форуме "Россия - спортивная держава" в Казани. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Казани с 8 по 10 сентября. Он должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Делегация "Спорт-Аккорд" во главе с президентом Рафаэлем Кьюлли примет участие в международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава", - сказано в заявлении. - В рамках деловой программы состоится презентационная секция: "Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд - 2022": интеграция российского спорта на международной арене".

Также к участию в секции приглашены президент Альянса независимых признанных членов спорта Стефан Фокс, исполнительный директор конвенции "Спорт-Аккорд" Хатт Нис и министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Для меня и делегации "Спорт-Аккорд" большое удовольствие вернуться в Россию на предстоящее событие в Казани, - заявил Кьюлли. - "Россия - спортивная держава" - это идеальная платформа для обсуждения вопросов, лежащих в основе развития спорта. Наше участие в форуме позволит нам провести продуктивные встречи с нашими федеральными и региональными коллегами, чтобы обсудить ход подготовки к встрече в следующем году в Екатеринбурге, а также связаться с лидерами спортивной индустрии и заинтересованными сторонами перед всемирным саммитом спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" и стартом выбора города-организатора мировых мультиспортивных игр GAIFS".

"Спорт-Аккорд" пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета.