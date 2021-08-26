"Крылья Советов" одержали вторую победу подряд в чемпионате России по футболу

УФА, 26 августа, /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграл "Уфу" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе.

У победителей дебютными голами за клуб отметились Никита Чернов (28-я минута) и Максим Глушенков (31), у "Уфы" отличился Хамид Агаларов (61, с пенальти). На 60-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей и показал красную карточку нападающему "Крыльев Советов" Роману Ежову.

Полузащитник московского "Спартака" Глушенков выступает за самарцев на правах аренды, Чернов представляет "Крылья Советов" с 2019 года, перейдя из московского ЦСКА. Для Агаларова мяч в ворота самарцев стал четвертым в чемпионате.

Самарский клуб одержал вторую победу в текущем сезоне чемпионата России, в прошлом туре был обыгран дома "Сочи" (1:0). Всего команды встречались девять раз: пять побед одержали уфимцы, три - самарцы, еще одна встреча завершилась вничью. Изначально матч должен был состояться 28 августа, но в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, он был перенесен на 26 августа.

"Крылья Советов" располагаются на девятом месте в таблице, набрав 7 очков, "Уфа" занимает двенадцатую строчку с 5 очками в активе. В следующем туре самарцы сыграют в гостях с московским "Локомотивом" 11 сентября. В этот же день "Уфа" в гостях проведет матч с "Сочи".