"Крылья Советов" одержали вторую победу подряд в чемпионате России по футболу

УФА, 26 августа, /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграл "Уфу" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе.
У победителей дебютными голами за клуб отметились Никита Чернов (28-я минута) и Максим Глушенков (31), у "Уфы" отличился Хамид Агаларов (61, с пенальти). На 60-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей и показал красную карточку нападающему "Крыльев Советов" Роману Ежову.
Полузащитник московского "Спартака" Глушенков выступает за самарцев на правах аренды, Чернов представляет "Крылья Советов" с 2019 года, перейдя из московского ЦСКА. Для Агаларова мяч в ворота самарцев стал четвертым в чемпионате.
Самарский клуб одержал вторую победу в текущем сезоне чемпионата России, в прошлом туре был обыгран дома "Сочи" (1:0). Всего команды встречались девять раз: пять побед одержали уфимцы, три - самарцы, еще одна встреча завершилась вничью. Изначально матч должен был состояться 28 августа, но в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, он был перенесен на 26 августа.
"Крылья Советов" располагаются на девятом месте в таблице, набрав 7 очков, "Уфа" занимает двенадцатую строчку с 5 очками в активе. В следующем туре самарцы сыграют в гостях с московским "Локомотивом" 11 сентября. В этот же день "Уфа" в гостях проведет матч с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|3
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|4
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-3
|9
|6
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|7
|Нижний Новгород
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|10
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|11
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|13
|Химки
|5
|1
|2
|2
|4-8
|5
|14
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|15
|Ростов
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1