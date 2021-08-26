"Чайка" обыграла "Торпедо" в матче группового этапа Кубка России по футболу

ТАСС, 26 августа. "Чайка" из Ростовской области дома обыграла московское "Торпедо" со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Бетсити - Кубка России. Команды выступают в пятой группе.

Единственный гол на 40-й минуте забил Алексей Гаврилович.

В первом туре встречались клубы Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2). В следующем туре, матчи которого состоятся 22 и 23 сентября, "Чайка" встретится с "Ростовом".

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. От РПЛ выступят ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов" (Самара), "Ахмат" (Грозный) и "Нижний Новгород". Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке). ЦСКА побеждал семь раз, "Зенит" - четыре, "Спартак" - три, "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" ("Ахмат") и "Тосно" - по одному.