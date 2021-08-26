Датский велогонщик Нильсен стал победителем 12-го этапа "Вуэльты"

ТАСС, 26 августа. Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды EF Education - Nippo стал победителем двенадцатого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Нильсен преодолел дистанцию 173 км за 3 часа 44 минуты 21 секунду. Второе место занял итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck - Quick Step, третье - австралиец Майкл Мэттьюс из Team Bikeexchange. Россиянин Александр Власов из "Астаны" финишировал 14-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 122-м месте.

В общем зачете после двенадцати этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, время которого составляет 45 часов 33 минуты 18 секунд. Вторым идет француз Гийом Мартен из Cofidis, уступающий 58 секунд, третьим - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+1.56). Власов располагается на 11-й строчке (+6.08), Сиваков - на 58-й (+1.06.43).

Тринадцатый этап веломногодневки состоится в пятницу, его протяженность составит 203.7 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.