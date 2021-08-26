Российские волейболистки обыграли команду Боснии и Герцеговины в матче чемпионата Европы

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиянок (25:12, 25:20, 25:19). Позднее в четверг состоится заключительный матч группы А, в котором сыграют команды Бельгии и Франции.

Сборная России занимает второе место в группе, у команды три победы и два поражения. Сербские волейболистки заняли первое место, не потерпев ни одного поражения, третьими идут бельгийки (три победы, одно поражение). На четвертой строчке располагаются француженки (две победы), далее идут команды Боснии и Герцеговины (одна победа) и Азербайджана (ноль побед). Россиянки ранее обеспечили себе выход в 1/8 финала, соперник российской сборной станет известен позднее.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии провела в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).