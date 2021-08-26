Хоккеист "Куньлунь Ред Стар" Паркер Фу отправлен в больницу после попадания шайбы в голову

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Нападающий пекинского "Куньлунь Ред Стар" Паркер Фу, получивший травму в матче Кубка мэра Москвы по хоккею против московского "Спартака", был отправлен в Боткинускую больницу для обследования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

По ходу первого периода матча хоккеисту попала в голову шайба, он покинул лед на носилках.

"Ему оказали первую помощь, остановили кровотечение и отправили в Боткинскую больницу на обследование. Оно должно показать степень тяжести черепно-мозговой травмы, ему будет сделано КТ", - рассказал собеседник ТАСС.

В матче идет третий период, "Куньлунь Ред Стар" ведет со счетом 9:2. Фу успел отметиться заброшенной шайбой.