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Мировой футбол

Жоржиньо признан лучшим игроком года по версии УЕФА

На награду также претендовали Н'Голо Канте и Кевин Де Брёйне
Жоржиньо Carl Recine/Pool Photo via AP
Описание
Жоржиньо
© Carl Recine/Pool Photo via AP

ТАСС, 26 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал итальянского полузащитника английского "Челси" Жоржиньо лучшим игроком сезона-2020/21. Победитель был объявлен в четверг во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Также на награду претендовали его партнер по команде французский полузащитник Н'Голо Канте и бельгийский хавбек английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне. Лучшей футболисткой года признана полузащитник испанской "Барселоны" Алексия Путельяс.

Жоржиньо 29 лет, в прошедшем сезоне в составе "Челси" он стал победителем Лиги чемпионов, в финале лондонский клуб обыграл "Манчестер Сити" (1:0). Вместе со сборной Италии Жоржиньо стал чемпионом Европы. На турнире он сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями.

Лучшим вратарем был признан голкипер "Челси" француз Эдуар Менди, португальский игрок "Манчестера Сити" Рубен Диаш стал лучшим защитником. Лучшим полузащитником признали Канте, а лучшим форвардом стал норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Награда лучшему тренеру досталась наставнику "Челси" немцу Томасу Тухелю.

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