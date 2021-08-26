Определился состав групп Лиги чемпионов

ТАСС, 26 августа. Стал известен состав групп футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа прошла в Стамбуле.

Группа А: "Манчестер Сити" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа В: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" *Португалия), "Милан" (Италия).

Группа С: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция).

Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Шериф" (Молдавия).

Группа E:. "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Киев, Украина).

Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Группе G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия).

Группа Н: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальмё" (Швеция).

В 1/8 финала выйдут лучшие две команды каждой группы. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Действующим чемпионом турнира является "Челси".

Групповой этап начнется 14 сентября. Финал турнира пройдет 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.