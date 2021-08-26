Карпину понравилась игра "Спартака" и футболистов сборной России в матче с "Сочи"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России Валерию Карпину понравился футбол, который показал "Спартак" и выступающие в его составе игроки национальной команды в матче против "Сочи". Об этом он рассказал журналистам.

В четверг "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 1:2 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Понравилась игра "Спартака", понравилась игра сборников", - сказал Карпин.

В состав сборной России на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира вошли вратарь "Спартака" Александр Максименко, защитник Георгий Джикия, полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.