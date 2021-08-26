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Футбол в России

Газизов надеется, что футболист "Уфы" Агаларов продолжит прогрессировать

На счету форварда пять мячей в шести встречах чемпионата России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов надеется, что нападающий Хамид Агаларов продолжит и дальше прогрессировать. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг "Уфа" на своем поле уступила самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч в составе "Уфы" на 61-й минуте с пенальти забил Агаларов. Для российского нападающего этот гол стал пятым в шести встречах текущего чемпионата.

"Игра динамичная, первый тайм не очень хорошо провели, проиграли его, - сказал Газизов. - Могли додавить после удаления у соперника, но могли и не пропускать два мяча, не получилось. Будем работать".

"Хамид молодец, старается. Парень молодой, нужно дальше прибавлять, надеюсь, что он будет и дальше прогрессировать. Мы все за него болеем, как и за всю команду в целом, поддерживаем друг друга. Сегодня взялся исполняться пенальти, пробил без шансов, мне кажется, молодец", - добавил Газизов.

"Уфа" с 5 очками занимает 12-е место в таблице РПЛ. В следующем туре уфимский клуб сыграет на выезде с "Сочи", точная дата встречи еще не определена.

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