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КХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Локтионов подписал контракт со "Спартаком"

Соглашение рассчитано на два года
Андрей Локтионов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Андрей Локтионов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира по хоккею Андрей Локтионов подписал двухлетнее соглашение с московским "Спартаком". Об этом журналистам сообщил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

Последний сезон Локтионов провел в ЦСКА, в котором в 35 матчах регулярного чемпионата набрал 16 очков (3 шайбы + 13 передач), а в 23 играх плей-офф - 9 (2+7) очков.

"Сегодня Локтионов подписал со "Спартаком" контракт на два года", - сказал Беляев.

Локтионову 31 год, Кубок Стэнли он выиграл в 2012 году в составе "Лос-Анджелеса", чемпионом мира стал в 2014 году.

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