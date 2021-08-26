Обладатель Кубка Стэнли Локтионов подписал контракт со "Спартаком"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира по хоккею Андрей Локтионов подписал двухлетнее соглашение с московским "Спартаком". Об этом журналистам сообщил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

Последний сезон Локтионов провел в ЦСКА, в котором в 35 матчах регулярного чемпионата набрал 16 очков (3 шайбы + 13 передач), а в 23 играх плей-офф - 9 (2+7) очков.

"Сегодня Локтионов подписал со "Спартаком" контракт на два года", - сказал Беляев.

Локтионову 31 год, Кубок Стэнли он выиграл в 2012 году в составе "Лос-Анджелеса", чемпионом мира стал в 2014 году.