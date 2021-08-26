В "Спартаке" заявили, что продолжают поиски хоккеистов для усиления атаки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" по-прежнему хотел бы найти усиление на рынке свободных агентов, хоккейный клуб продолжает поиски игроков линии нападения. Об этом журналистам заявил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

В четверг стало известно, что "Спартак" подписал двухлетнее соглашение с нападающим Андреем Локтионовым.

"Что касается усиления, на данный момент у нас была задача найти центров в первое-второе звено, поэтому, получив Локтионова, мы считаем, что промежуточную задачу мы выполнили, - сказал Беляев. - Нам хотелось бы усилиться, в тот числе мы продолжаем поиски игроков и на иностранном рынке, но ситуация такая, что многие команды еще даже не укомплектовали пять легионеров, потому что рынок пустой - новая команда Национальной хоккейной лиги, пандемия усложняют поиски. Подписывая контракт с иностранцем, мы хотим получить игрока, который реально усилит команду. На данный момент нам кажется, что защитная линия у нас укомплектована, поэтому основной поиск игроков ведется в атаку: нам нужен минимум один хороший центральный, крайние в первые два звена и, конечно, необходимо добавить глубины составу, сейчас у нас несколько травмированных, поэтому имеем ограниченный набор игроков".

В четверг "Спартак" со счетом 3:9 проиграл пекинскому клубу "Куньлунь Ред Стар" в матче Кубка мэра Москвы. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября.