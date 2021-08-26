"Спартак" направил в Роспотребнадзор просьбу об увеличении квоты болельщиков на матчах КХЛ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" направил письмо в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении количества зрителей на трибунах во время домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы клуба Ольга Крылова.

Ранее столичные клубы лиги высказали недовольство тем, что согласно антиковидным правилам в Москве спортивные мероприятия разрешено посещать до 500 человек. На данный момент на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги, чемпионата мира по пляжному футболу и Кубка мэра Москвы может присутствовать до 3 тыс. человек.

"Наш клуб написал письмо в Роспотребнадзор, исходя из тех цифр, которые мы сейчас видим на Кубке мэра, на футболе. Сейчас ожидаем официальный ответ, разрешение [на увеличение квоты] от организации. Как только оно будет, мы обязательно сообщим", - сказала Крылова.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября. В матче открытия ЦСКА сыграет в гостях с "Авангардом". Первый домашний матч армейцы проведут 4 сентября против рижского "Динамо".