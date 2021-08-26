Малафеев: "Зениту" будет очень непросто на групповом этапе Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Петербургскому "Зениту" досталась сложная группа, в которой клубу будет непросто. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Вячеслав Малафеев.

В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, "Зенит" попал в квартет Н, где также выступят английский "Челси", итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё".

"Жеребьевка в этом году сложная с точки зрения команд, которые достались "Зениту", - сказал Малафеев. - После предыдущих обсуждали, что соперники по зубам, середнячки и их можно обойти, то здесь явно выраженные фавориты - "Ювентус" и "Челси". С ними будет очень непросто, тем самым будет интереснее. От "Зенита" меньше будут ждать какого-то чуда. Если оно произойдет, игроки больше в себя поверят, и журналисты, и болельщики".

Групповой этап начнется 14 сентября. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.