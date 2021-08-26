Тренер "Сочи": "Спартак" оказался гостеприимным хозяином

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" является гостеприимной командой. Такое мнение журналистам высказал тренер "Сочи" Дмитрий Бородин.

В четверг "Сочи" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" одержал третью победу над красно-белыми в пяти матчах в РПЛ.

"Великолепные впечатления. В чем заключаются? В результате, - сказал Бородин. - Выиграли на выезде, просто хозяева гостеприимные, понравилось, атмосфера хорошая. Что случилось после 0:1? Забили два мяча и игра поменялась. Просто надо верить до конца, ребята верили, терпели и заслуженно выиграли".

"Сочи" с 12 очками вышел на первое место таблицы, обойдя по дополнительным показателям московское "Динамо", имеющее матч в запасе.